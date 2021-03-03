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  4. Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

03.03.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn’ül Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

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