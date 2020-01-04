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  4. Irak'ta ABD Büyükelçiliği ve Üssü Yakınlarına Füzeli Saldırılar

Irak'ta ABD Büyükelçiliği ve Üssü Yakınlarına Füzeli Saldırılar

04.01.2020 21:27 | Son Güncelleme

Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor

Irak'ta ABD Büyükelçiliği ve Üssü Yakınlarına Füzeli Saldırılar

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı düzenlendi.

Irak ordusu füzelerin Bağdat’ın yüksek güvenlik önlemleri altındaki Yeşil Bölge ve yakınlarındaki Cedriye mahallesine düştüğünü açıkladı.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, Reuters haber ajansına bilgi veren polis kaynakları 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu saldırının hemen ardından Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne de füzeli saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda da can kaybı yaşanmadı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından Irak’ta ve bölge ülkelerinde gerilim tırmanmış durumda.

İran’dan peş peşe gelen tehdit mesajlarının yanı sıra İran destekli Şii gruplardan açıklamalar geliyor.

Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan son açıklamada da İran destekli direniş ekseninin ABD’nin operasyonuna kararlı bir yanıt verecekleri kaydedildi.

Hizbullah'ın Lübnan’daki parlamento bloğunun lideri Mohamad Raad, Al Mayadeen kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin Süleymani'yi hedef alarak "bir hata yaptığını" ve bunu ilerleyen günlerde fark edeceğini söyledi.

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