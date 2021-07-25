Irak'ta ABD Güçlerine Saldırı Tehdidi

Irak’ta, İran yanlısı güçlü Iraklı Şii isimlerden biri olan Qais El Khazali, ülkedeki ABD kuvvetlerine yönelik daha fazla saldırı tehdidinde bulundu. Khazali, ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Bu tehdidin ardından Kuzey Irak’taki ABD askeri güçlerine yönelik insansız hava araçlı bir saldırı oldu.

Irak’taki koalisyon güçleri de yapılan açıklamayla yapılan saldırıyı doğruladı. Saldırıda Qiyyara üssünün hedef alındığı ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Khazali, ABD güçlerinin kendilerine saldırması halinde buna da karşılık vereceklerini iddia etti.

Arap medyası, İran istihbarat şefinin geride kalan 10 gün içerisinde birkaç kez Bağdat’ı ziyaret ettiğini iddia etti. Amerika’nın Sesi bu ziyaretleri yetkililere doğrulatamadı.

Cuma günü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ortak basin açıklaması yaptı ve işbirliğinin devamı mesajı verdi.

Washington’a bir ziyarette bulunan Hüseyin gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin terörle mücadelede ABD’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Buna karşın Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araji, Irak medyasına Bağdat’ın artık herhangi bir ülkenin ya da ABD’nin askeri desteğine ihtiyaç duymadığını belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden’la Beyaz Saray’da biraraya gelecek. Ziyarette iki ülke arasında yeni bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Arap medyasında yer alan haberlerde ABD’nin Irak’a aralarında COVID-19’la mücadele de dahil olmak üzere çeşitli projeler için 155 milyon dolar mali destek sağlayacağı iddia ediliyor.

Iraklı uzman Necm Kusab, devlet televizyonunda Biden, Kazımi görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD’nin Irak’ta şehirlerde kalmak istemediğini sadece iki hava üssünü elinde tutmak istediğini öne sürdü.

