Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu, ABD'nin saldırısını kınadı.

Fetih Koalisyonundan yapılan açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilere ABD dahil olmak üzere Irak topraklarındaki tüm yabancı güçlerin çıkarılması için acil bir şekilde karar alınması çağrısında bulunuldu.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada böylesi saldırıların istikrar, güvenlik ve ikili ilişkilere zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak'ın bölgesel ve uluslararası çekişmelerin üssüne dönüşmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

- Diğer Şii parti ve gruplar da tepki vermişti

Irak meclisinde en büyük parti konumundaki Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, saldırının Irak'ın egemenliğine ve Haşdi Şabi'ye karşı yapıldığını belirtmişti.

Saldırıya maruz kalan ve bir komutanını kaybeden Ketaib-i Hizbullah da açıklamasında, saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirterek ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istemişti.