Irak'ta ABD protestosu

Celal, ABD'nin ülkedeki siyasi duruma zarar verecek müdahalelerde bulunduğunu ve önce kendi çıkarını düşündüğünü söyledi.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Mustafa Celal, "ABD'nin, hükümetin kuruluşuna müdahale etmesi kabul edilemez. İnsanlar sandık başına gidip oy kullandı; meclisteki temsilcilerini belirledi. Bundan sonrasının hukuki ve anayasal sürece göre işlemesi gerekiyor. Başta ABD olmak üzere yabancı hiçbir müdahalenin olmaması lazım." dedi.

Göstericiler, McGurk'un fotoğrafı ile "Trump'ın elçisiyle oturan, şehitlerin kanına ihanet etmiş olur" yazısının bulunduğu dövizler taşıdı.

Başbakanlık binası ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'nin girişi önünde toplanan göstericiler, dün ülkeye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un yeni hükümet kurma arayışlarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

- McGurk'un Irak mesaisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

McGurk dün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Görüşmede Irak'taki yeni hükümet kurma arayışlarının ele alındığı açıklanmıştı.

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- Hükümetin kurulma süreci

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından bir genelge yayımladı. Buna göre meclis ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacak.

Toplamda 329 milletvekilinin yer aldığı mecliste yapılacak ilk oturumda, siyasi anlaşma gereği Sünnilerin meclis başkanı adayları için gizli oylama yapılıp bir başkan seçilecek. Meclis Başkanı'nın seçilmesinin ardından, Kürtlere verilmesi beklenen cumhurbaşkanı adayının ismi meclise sunulacak ve seçilmesi için oylama yapılacak.

Seçilecek yeni cumhurbaşkanı meclis çatısı altında bulunan ve en az 165 milletvekiline sahip olan koalisyona hükümeti 90 gün içerisinde kurması ve başbakanı seçmesi için görev vereceği kaydedildi.

