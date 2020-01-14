Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı

Irak, (DHA)- Irak’ta başkent Bağdat’ın kuzeyindeki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendi. 5 füze ile gerçekleştirilen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’ne bilinmeyen kişiler tarafından 5 Katyuşa füzesi atıldığı ancak bir kayıp olmadığı bildirildi.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Pentagon Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, füzelerin Taci Asker Üssü’nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD’linin saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Irak'ta bir süredir güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılan ABD askerlerinin bulunduğu üslerde bu tedbirler sürdürülüyor.

