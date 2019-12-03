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Irak’ta ABD üssüne roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:20 | Son Güncelleme

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi.Irak’ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak’ın batısındaki Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, Anbar ilindeki Aynü’l Esed Askeri Hava Üssü’ne 5 roket düştüğünü belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından sayıları 5 ile 10 bin arasında olduğu belirtilen ABD askeri Irak ordusuna yardım için gönderilmişti. İran yanlısı Şii gruplar ise söz konusu askerlerin çıkarılması için hükümete baskıda bulunuyor.

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