HABER
  4. Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde önce Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmış ardından elçilik binasına girmişti.

Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti.

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Otomobilin benzinliğe daldığı anlar kameradaOtomobilin benzinliğe daldığı anlar kamerada
Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyonEylem hazırlığındaki teröristlere operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat Güvenlik Güçleri ırak

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Bakan duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

Eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon

PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Kartal'da istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü

Panik anları! İstanbul'da istinat duvarı çöktü!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.