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Irak'ta Abdulmehdi'nin "bağımsız ve teknokrat" hükümet hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini verdiği Adil Abdulmehdi, bağımsız ve teknokrat isimlerden bir kabine oluşturmak istiyor - Meclisteki siyasi gruplar ise buna pek sıcak bakmıyor ve bakanlıklar için kendi adaylarını belirliyor - Bina Koalisyonu Milletvekili Saad Hazeli: "Tüm siyasi gruplar, bakanlıklar için adaylarını Abdulmehdi'ye sunacak. Biz de adaylarımızı sunduk ve seçme özgürlüğünü kendisine bıraktık" - Reform ve İmar Koalisyonu Milletvekili Hasan Fedam: "Şii, Sünni ve Kürt siyasi denkleminin hükümette göz önünde bulundurulması önemli" - KDP Milletvekili Meyyada Neccar: "Abdulmehdi'ye kabine için parti adaylarımızın isimlerini yakında sunacağız"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, "bağımsız ve teknokrat" isimlerden bir kabine oluşturmayı amaçlasa da meclisteki siyasi grupların çoğu buna sıcak bakmıyor.

Abdulmehdi'ye yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen bağımsız Şii siyasetçi, geçmiş dönemlerin aksine, çeşitli siyasi partilere mensup adaylar yerine dışarıdan "bağımsız ve teknokrat" isimlerden oluşan bir kabine projesi üzerinde çalışıyor.

Ancak yerel kaynaklar, Abdulmehdi'nin bu hedefini gerçekleştirmede zorluk yaşayabileceğini ifade ediyor. Siyasi grupların hükümette yer almak için şimdiden Abdulmehdi'ye baskı uygulamaya başladığı belirtiliyor.

Teknokrat hükümet konusunda seçimin galibi Mukteda es-Sadr dışında Abdulmehdi'ye destek sunan başka siyasi oluşum şimdiye kadar olmadı. Sadr, bakanlıklar için aday isimler vermeyeceklerini, seçme özgürlüğünü Abdulmehdi'ye bırakacaklarını açıkladı.

Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani'nin de Adil Abdulmehdi'ye halka yıllardır yoksun bırakıldığı kamu hizmeti götürecek ve yolsuzluğa bulaşanlardan hesap sormayı esas alacak hükümet programı oluşturması için 1,5 yıllık bir süre tanıdığı iddia ediliyor. Sistani'nin bu sürede başarısız olması halinde Abdulmehdi'den desteğini çekeceği de ileri sürülüyor.

- İnternet üzerinden bakanlık başvurusu

Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, bağımsız ve teknokrat bir kabine için farklı bir yola da başvurarak, bakan adaylarının internetten başvuru yapabileceğini duyurdu. Bunun için başbakanlığın internet sitesinden başvuru formu paylaşıldı.

Abdulmehdi, bazı çevrelerin bu konuda dile getirdiği eleştirilere karşılık hükümetin başarılı olması için siyasi grupların desteğinin de önemli olduğunu, ancak asıl katkının halktan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Başvuruda bulunan binlerce vatandaşa teşekkür eden Abdulmehdi, adaylar arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını kaydetti.

- Siyasi grupların yaklaşımı

Abdulmehdi'nin bağımsız isimlerden oluşan bir hükümet hedefi olsa da meclisteki siyasi gruplar bu konuda tam anlamıyla hemfikir değil.

Haşdi Şabi gruplarıyla eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ve Sünni Eksen Cephesi'nden oluşan "Bina Koalisyonu"nun kabine için adaylarını Abdulmehdi'ye sunduğu öğrenildi.

AA muhabirine konuşan Bina Koalisyonu Milletvekili Saad Hazeli, "Abdulmehdi'yi ülkenin genel çıkarını göz önünde bulundurarak kabinesini oluşturma konusunda destekliyoruz. Tüm siyasi gruplar, bakanlıklar için adaylarını Abdulmehdi'ye sunacak. Biz de adaylarımızı sunduk ve seçme özgürlüğünü kendisine bıraktık." dedi.

Bakanlıkların kentlere eşit şekilde dağıtılmasını da isteyen Hazeli, kendi bölgesi olan Divaniyye kentinden bir bakanın kabinede yer alması gerektiğini dile getirdi.

Mukteda es-Sadr'ın Sairun, Başbakan Hayar el-İbadi'nin Nasır ve Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet Koalisyonu'nun yer aldığı "Reform ve İmar Koalisyonu" Milletvekili Hasan Fedam da Abdulmehdi'ye hükümette yer almak için siyasi partilerden baskı olmadığını savundu.

Fedam, "Siyasi ya da bağımsız, ama teknokrat hükümet kurulmasını istiyoruz. Bu hükümet halkın taleplerine yanıt vermeli ve dini mercinin dile getirdiği hususları esas almalı." diye konuştu.

Devletteki görev dağılımının mezhepsel ve etnik temele göre yapılmasından yana oldukları mesajını veren Fedam, "Şii, Sünni ve Kürt siyasi denkleminin hükümette göz önünde bulundurulması önemli." ifadesini kullandı.

Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) milletvekili Meyyada Neccar da hükümette yer almak istediklerini belirterek, "Abdulmehdi'ye kabine için parti adaylarımızın isimlerini yakında sunacağız." dedi.

Sünni Milletvekili Mesud Murid de meclisteki siyasi grupların Abdulmehdi'ye aday listelerini sunduğunu söyledi.

- "Abdulmehdi'nin isteği gerçekleşmeyecek"

Iraklı gazeteci ve siyasi yorumcu Ali Naci, Adil Abdulmehdi'nin teknokrat ve bağımsız adaylardan oluşan hükümet kurma isteğinin gerçekleşmeyeceği görüşünde.

Naci, "kabineye göz diken ve burayı ranta dönüştürmek isteyen" siyasi grupların buna izin vermeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de Şii grupların üzerinde anlaştığı bağımsız siyasetçi Adil Abulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

İran ve ABD'nin desteklediği, Şii dini merci Sistani'nin de rıza gösterdiği Abdulmehdi'nin hükümeti kurmak için anayasaya göre 30 gün süresi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi ırak Mukteda es-Sadr teknokrat

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