BAĞDAT (AA) - Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin "hükümette yer alacak bakan adaylarının internetten başvuru yapabileceği" şeklindeki açıklamasına son seçimin galibi Mukteda es-Sadr destek verirken, ülkedeki entelektüeller tepki gösterdi.
Kabinesini siyasi partilerin üyelerinden seçmek yerine dışarıdan bağımsız ve teknokrat adaylardan oluşturmak isteyen Abdulmehdi'ye ilk destek Sadr'dan geldi.
Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerden birinci çıkan Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kendisine bağlı siyasi gruptan kimseyi Abdulmehdi'nin kuracağı kabinede yer alması için aday göstermeyeceğini" ifade etti.
Sadr ayrıca, diğer siyasi gruplara da "kabinesini oluşturma konusunda Abdulmehdi'yi özgür bırakmaları ve aday göstermemeleri" çağrısında bulundu.
Ülkede bakanlıklar için internetten adaylık başvurusu yolunu açan Abulmehdi, bazı aydın ve gazetecilerin eleştirilerine hedef oldu.
- "Diğer ülkelerde de hükümet internet üzerinden mi kuruluyor?"
Iraklı gazeteci ve haber programı sunucu Gazvan Casim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilmiyorum diğer ülkelerde de hükümet internet üzerinden mi kuruluyor? Başbakan sadece özgeçmişini iyi yazabilen ancak görevde başarılı olamayan birine nasıl bakanlık verebilir?" ifadelerini kullandı.
Siyasi analist ve yazar Hişam el-Haşimi de internetten adaylık başvurusu adımını "gülünç" olarak değerlendirdi. Haşimi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet müessesesinin güçlü olduğu bir hükümet kurmak isteyenler, sosyal medya üzerinden fenomenlik yapanları aramamalı. Abdulmehdi, ya aklı başında olmayan bir müsteşarı tarafından kandırıldı ya da konu hakikaten çok gülünç." değerlendirmesinde bulundu.
- Teknokrat ve bağımsız kabine oluşturma projesi başarısız olur
Öte yandan AA muhabirine konuyu değerlendiren Iraklı gazeteci ve yorumcu Ali Naci, mecliste sandalyesi bulunan siyasi grupların uzlaşısı ve ittifakı sonucu Abdulmehdi'ye hükümet kurma görevi verildiğine işaret ederek, teknokrat ve bağımsız kabine oluşturma projesinin "başarısız" olacağını ileri sürdü.
Meclisteki grupların kabinede yer almak istediğini dile getiren Naci, söz konusu siyasi grupların önceki dönemlerde olduğu gibi bakanlıklardan rant elde etmek istediğini söyledi.
Naci, "Abdulmehdi, bağımsız hükümet kurmak istiyorsa en yakın çalışma grubunu kendisinden uzaklaştırmalı. Çünkü bunların çoğu Ammar el-Hekim'in kurduğu Ulusal Hikmet Akımı'na yakın isimler." ifadesini kullandı.
- "Hükümet Sözcülüğü" görevine ilk başvuru Iraklı kadın sunucudan
Abdulmehdi'nin internet üzerinden başvuru duyurusuna, "Al Arabiya" televizyonunda çalışan Iraklı kadın sunucusu Daliye el-Akidi destek verdi.
Yeni kabinede yer almak ve "Hükümet Sözcüsü" olmak istediğini belirten Akidi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'ye Hükümet Sözcülüğü talebimi resmi olarak takdim ediyorum. Hiçbir partiye bağlı değilim. 30 yıldan bu yana medya alanında çalışıyorum." ifadelerine yer verdi.
Başbakanlığa ait internet sitesindeki başvuru formunu paylaşan 50 yaşındaki Akidi, "Burada Hükümet Sözcülüğü görevine yer verilmemiş. Herkese iyi şanslar." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, dün bakan olarak görev almak isteyenler için internet üzerinden adaylık yolunun açıldığını duyurmuştu.
Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "anayasada yer alan ilgili tüm şartların kendisinde mevcut olduğunu düşünen kadın, erkek tüm vatandaşlar için bakanlık gibi üst düzey pozisyonlara adaylık kapısının açıldığı" ifade edilmişti.
Adaylık başvurularının Başbakanlığa ait internet sitesinden kabul edileceği kaydedilen açıklamada, başvuru süresinin perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği belirtilmişti.
Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen 76 yaşındaki Abdulmehdi'nin kabinesini siyasi partilerden değil, dışarıdan bağımsız ve teknokrat adaylardan oluşturmak istediği iddia ediliyor.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, meclis tarafından seçildiği 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini Adil Abdulmehdi'ye vermişti.
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