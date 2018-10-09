Iraklı gazeteci ve haber programı sunucu Gazvan Casim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilmiyorum diğer ülkelerde de hükümet internet üzerinden mi kuruluyor? Başbakan sadece özgeçmişini iyi yazabilen ancak görevde başarılı olamayan birine nasıl bakanlık verebilir?" ifadelerini kullandı.

Ülkede bakanlıklar için internetten adaylık başvurusu yolunu açan Abulmehdi, bazı aydın ve gazetecilerin eleştirilerine hedef oldu.

Sadr ayrıca, diğer siyasi gruplara da "kabinesini oluşturma konusunda Abdulmehdi'yi özgür bırakmaları ve aday göstermemeleri" çağrısında bulundu.

Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerden birinci çıkan Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kendisine bağlı siyasi gruptan kimseyi Abdulmehdi'nin kuracağı kabinede yer alması için aday göstermeyeceğini" ifade etti.

Siyasi analist ve yazar Hişam el-Haşimi de internetten adaylık başvurusu adımını "gülünç" olarak değerlendirdi. Haşimi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet müessesesinin güçlü olduğu bir hükümet kurmak isteyenler, sosyal medya üzerinden fenomenlik yapanları aramamalı. Abdulmehdi, ya aklı başında olmayan bir müsteşarı tarafından kandırıldı ya da konu hakikaten çok gülünç." değerlendirmesinde bulundu.

- Teknokrat ve bağımsız kabine oluşturma projesi başarısız olur

Öte yandan AA muhabirine konuyu değerlendiren Iraklı gazeteci ve yorumcu Ali Naci, mecliste sandalyesi bulunan siyasi grupların uzlaşısı ve ittifakı sonucu Abdulmehdi'ye hükümet kurma görevi verildiğine işaret ederek, teknokrat ve bağımsız kabine oluşturma projesinin "başarısız" olacağını ileri sürdü.

Meclisteki grupların kabinede yer almak istediğini dile getiren Naci, söz konusu siyasi grupların önceki dönemlerde olduğu gibi bakanlıklardan rant elde etmek istediğini söyledi.

Naci, "Abdulmehdi, bağımsız hükümet kurmak istiyorsa en yakın çalışma grubunu kendisinden uzaklaştırmalı. Çünkü bunların çoğu Ammar el-Hekim'in kurduğu Ulusal Hikmet Akımı'na yakın isimler." ifadesini kullandı.