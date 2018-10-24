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Irak'ta açıklanacak kabineye Sadr'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 08:45 | Son Güncelleme

Irak'ta açıklanacak kabineye Sadr'dan tepki

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, bugün açıklanması beklenen hükümete ilişkin, "Mezhepçilik ve ırkçılık temeline dayalı hizipçiliğe, eski yüzlere hayır." değerlendirmesinde bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bulundu. Sadr, "Mezhepçilik ve ırkçılık temeline dayalı hizipçiliğe, eski yüzlere hayır. Ganimetleri paylaşmaya hayır. Yolsuzluk ve yolsuzluk yapanlara ve dış baskılara hayır." ifadesini kullandı.

Yeni hükümetin siyasi partilerin baskısından uzak, teknokrat ve bağımsızlardan oluşması gerektiğini kaydeden Sadr, aksi halde halkın buna karşı çıkacağı ve sessiz kalmayacağını belirtti.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, kabineyi akşam saat 20.00’de parlamentoya getirecek ve burada gizli oylama yapılacak.

Sadr, gizli oylamaya da karşı çıkıyor.

Abdulmehdi'nin açıklayacağı hükümette, geçmiş dönemlerde görevlerde bulunan bazı siyasetçilerin de yer alacağı ileri sürülüyor.

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