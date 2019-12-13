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Irak'ta adı başbakanlık için geçen Sudani partisinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

Dava Partisinden istifa eden Muhammed Şiya es-Sudani'nin, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ve İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonunun ortak başbakan adayı olduğu öne sürülüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta adı başbakanlık için geçen, eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dava Partisinden istifa etti.

Irak Meclisi Milletvekili Sudani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonundan istifa ettiğimi duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Sudani'nin eski başbakanlardan Nuri el-Maliki ve İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonunun ortak başbakan adayı olduğu öne sürülüyor.

- Göstericiler başbakanın bağımsız olmasını istiyor

Muhammed Şiya es-Sudani'nin Maliki liderliğindeki Dava Partisi ve milletvekili olduğu meclis grubundan istifa kararı, hakkındaki başbakan adaylığı iddialarını da güçlendirdi.

Zira, Iraklı göstericiler yeni hükümet başkanının hiçbir siyasi partiye bağlı olmamasını istiyor. Ancak göstericilerin bir başka isteği yeni başbakanın 2003 sonrasında siyasette yer almamış biri olması. Siyasi geçmişi nedeniyle sokaktaki göstericiler Sudani'ye karşı çıkıyor.

- Sadr, Sudani'nin başbakan olmasına karşı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, daha önce iki kez Sudani'nin başbakan olmasını kabul etmediğini açıklamıştı.

Şii lider Sadr'ın başını çektiği meclisteki Sairun Koalisyonunun da Maliki destekli Sudani'ye karşı çıkması bekleniyor.

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