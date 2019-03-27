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Irak'ta Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentinde 28 yıl önce Türkmenlere yönelik gerçekleştirilen Altınköprü Katliamı nedeniyle anma töreni düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Irak'ta Baas rejimi tarafından 28 Mart 1991'de Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasına yönelik gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden 100'den fazla Türkmen anıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığınca düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'ın kurucu unsuru olan Türkmenlerin Irak'taki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gibi tüm alanlarda layık oldukları ve hakkettikleri makamlara gelmelerini destekliyoruz. Bu yönde kendilerini teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Türkmenlerin geçmişte Irak'ta çeşitli katliamlara maruz kaldığını belirten Karaçay, Türkmenlere yönelik baskı ve katliamların son bulması temennisinde bulundu.

Başkonsolos Karaçay, "28 yıl önce gerçekleşmiş katliamda şehit olan Türkmen kardeşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

- "Katliamın hedefi Türkmenlerin varlığını yok etmekti"

ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf da Altınköprü katliamını insanlık dışı bir saldırı olarak nitelendirdi.

Katliamda hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurgulayan Maruf, "Bunu yapanların hedefi hem Irak'ta hem de Türkmeneli bölgesinde Türkmenlerin siyasi ve kültürel varlığını yok etmeye çalışmaktı." ifadesini kullandı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'dan fazla Türkmeni infaz etmişti.

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