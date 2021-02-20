Irak’ta Amerikalılar’ın da Olduğu Üsse Roket Saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Amerikalılar’ın da görev yaptığı Beled askeri hava üssüne roket saldırısı düzenlendi. Iraklı güvenlik yetkilileri, olayda bir Iraklı görevlinin yaralandığını açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak’ta Amerikan askerleri ya da görevlilerine ev sahipliği yapan bir üsse son bir hafta içinde ikinci kez roketli saldırıda bulunuldu. Hafta başında da ülkenin kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan ABD askeri üssü roketlerin hedefi olmuştu.

Irak ordusundan yapılan açıklamada, son saldırıda üsse 4 roketin isabet ettiği belirtildi.

Iraklı yetkililerin İran tarafından desteklendiğini söylediği silahlı gruplar geçmişte benzer olayların sorumluluğunu üstlenmişti.

Salı günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil'deki ABD üssüne düzenlenen ve ABD liderliğindeki koalisyon çalışanı bir sivilin ölümü, en az dokuz kişinin yaralandığı roket saldırısının sorumluluğunu da kendisine Saraya Evliya El Dam adını veren bir Şii militan grubu üstlenmişti.

İran bağlantılı milis gruplar, Irak’ta halen sayıları 2.500 civarında olan Amerikan askerleri dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini talep ediyor.

