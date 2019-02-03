Irak'ta asfalt yüklü kamyon alev aldı: 8 yaralı

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde asfalt yüklü kamyonun alev alması sonucu 8 kişi yaralandı.
Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Diyar İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfalt yüklü kamyonun seyir halindeyken motorunda arıza çıkarak alev aldığını ve ardından patladığını söyledi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten İbrahim, olayda 8 kişinin yaralandığını ifade etti.
İbrahim, patlamada yaralananlardan 2'sinin hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Kamyon kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmaları sona erdi.
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