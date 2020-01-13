Irak'ta Askeri Üsse Füze Saldırısı Düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Balad Askeri Üssü’ne düzenlenen füze saldırısında 4 Iraklı asker yaralandı.

Amerika’nın Sesi’nin, yetkililerden aldığı bilgiye göre Bağdat’ın 80 km kuzeyinde bulunan üste Amerika askeri bulunmuyor.

Üste Amerikalı asker bulunmamasına rağmen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıyı kınadı ve Irak hükümetinden saldırının sorumlularının bulunmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre üsse 8 adet Katyuşya roketi fırlatıldı. Pazar günü düzenlenen bu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu saldırı Amerika’nın İranlı Generel Kasım Süleymani’yi öldürmesi ve ardından İran’ın Irak’taki Amerika üslerini vurmasının ardından gelmesi dolayısıyla da dikkat çekiyor.

