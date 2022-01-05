Irak'ta Askeri Üsse Roket Saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta havalimanı yakınında ABD askerlerine de ev sahipliği yapan askeri üsse yönelik bir roket saldırısı yapıldı. Irak güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, havalimanı yakınlarındaki El Cihad bölgesinde roket fırlatmaya yarayan bir düzenek bulunduğu açıklandı.

Üsse yönelik olarak fırlatılan Katyuşya füzesinin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı üsse de bir zarar vermediği belirtildi.

ABD’li yetkililer, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü needeniyle Irak ve Suriye’deki ABD askerlerine yönelik saldırılar olabileceğini dile getiriyorlardı. Süleymani iki sene önce ABD’nin düzenlediği bir hava operasyonuyla Irak’ın başkenti Bağdat’taki havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

Henüz roket saldırısını üstlenen olmadı ancak Süleymani ve Iraklı milis komutanı Ebu Mehdi El-Mühendis’in öldürülmesinin ardından çeşitli gruplar intikam saldırılarında bulunacakları açıklaması yapmıştı.

Roket saldırısı bu hafta Bağdat Havalimanı yakınlarındaki askeri üssü hedef alan ikinci saldırı oldu. Pazartesi günü de insansız iki hava aracıyla üsse saldırı düzenlenmeye çalışılmıştı.

Irak ordusu ayrıca Ayn El-Esad askeri üssü yakınlarında da patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının dün düşürüldüğünü açıkladı. Bu üste de yine ABD’li askerlerin kaldığı biliniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Süleymani’nin ölüm yıldönümü olan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Süleymani’ye yapılan operasyon nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

