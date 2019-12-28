Irak'ta Askeri Üsse Saldırı

Irak’ta bir askeri üsse roketatarlı saldırı düzenlendi. Kerkük’te yaşanan saldırıda bir Amerikalı çalışan hayatını kaybederken Iraklı personel ve Amerikalı askerlerden de yaralananlar oldu.

Amerikalı yetkililer askerlerin hafif yaralandıklarını ciddi bir durumun olmadığını söylediler.

Irak Ordusu’ndan yapılan açıklamada da K1 askeri üssüne birkaç roket fırlatıldığı, üssün Amerikalı ve Iraklı askerler tarafından kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer üssün yakınlarında Katruşya roketlerinin fırlatılmasında kullanılan bir düzenek bulduklarını açıkladı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Amerikalı askeri yetkililer, saldırının ardından İran destekli Şii grup Katip Hizbullah’ın olup olmadığını araştırıyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu ay içerisinde yaptığı bir açıklamada Irak’taki üslere düzenlenen saldırılar konusunda İran’ı uyarmıştı. Pompeo, Tahran yönetiminin yönlendirmesiyle ya da doğrudan bir saldırısı halinde Amerika’nın buna sert bir yanıt vereceğini söylemişti.

