Irak'ta bakan olmak isteyenlere adaylık yolu açıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, bakan olarak görev almak isteyenler için internet üzerinden adaylık yolunun açıldığını bildirdi.

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "anayasada yer alan ilgili tüm şartların kendisinde mevcut olduğunu düşünen kadın, erkek tüm vatandaşlar için bakanlık gibi üst düzey pozisyonlara adaylık kapısının açıldığı" ifade edildi.

Adaylık başvurularının Başbakanlığa ait internet sitesinden kabul edileceği belirtilen açıklamada, bugün başlayan başvuru süresinin perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceği duyuruldu.

Abdulmehdi dün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüş, ikili, hükümetin anayasanın belirlediği süre zarfında (kasım ayı başına kadar) kurulması konusunda anlaşmıştı.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen 76 yaşındaki Adil Abdulmehdi'nin kabinesini siyasi partilerden değil, dışarıdan bağımsız ve teknokrat adaylardan oluşturmak istediği iddia ediliyordu.

Seçimin birincisi Mukteda es-Sadr da geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, kabine için kendisine bağlı Sairun Koalisyonunun aday göstermeyeceğini, kabinenin bağımsız bakanlardan oluşması gerektiğini kaydetmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de meclis tarafından seçildiği gün hükümeti kurma görevini Adil Abdulmehdi'ye vermişti.

