BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yeni hükümette yer alan bakanların Baas Partisi ile bağlantılarının araştırılmasını istedi.

Halbusi'nin imzasıyla meclis bünyesinde görev yapan Sorgulama ve Adalet Heyeti'ne gönderilen yazıda, yeni hükümette yer alan bakanların Baas Partisi ile bağlantısı olup olmadığının araştırılması talep edildi.

Meclisteki bazı siyasi gruplar geçen hafta yapılan Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin bakanlarının oylandığı oturuma "Sorgulama ve Adalet Heyeti'nin bu isimler hakkındaki görüşü açıklanmadığı" gerekçesiyle katılmayı reddetmişti.

Irak'ta Baas Partisi üyelerini ülke yönetiminden tamamen uzaklaştırmak için 2006 yılında çıkarılan kanun, Saddam Hüseyin dönemindeki güvenlik mensuplarının ve Baas Partisi'nin herhangi bir şubesine üye olanların devlet kademelerinde görev almalarını ve meclis üyeliğine aday olmalarını yasaklıyor.

Abdulmehdi hükümetinde yer alan 22 bakandan 14'ü geçen hafta meclisten onay aldıktan sonra yemin ederek görevlerine başlarken 8 kritik bakanlık için ise 6 Kasım'da yeniden oturum düzenleneceği belirtilmişti.

