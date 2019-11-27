Irak’ta Barikatlar Kuran Göstericiler Reform Baskısını Arttırıyor

Haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerin hayatı felç ettiği Irak’ın güneyinde protestocular lastik yakarak yollara barikatlar kurdu. Başkent Bağdat’ta ise yetkilileri taleplerini kabul etmeye zorlamak isteyen eylemciler polisle çatıştı. Reuters haber ajansına konuşan bir tanığa göre Irak’ın güneyindeki petrol başkenti Basra’da göstericiler haftalar süren protestolarda kaybettikleri yakınlarının tabutu gibi boyadıkları bariyerlerle hükümet yetkililerinin ofislerine gitmesini önlemeye çalıştı. Bağdat’ın güneyindeki Kerbela kentindeyse güvenlik güçleri gösterileri dağıtmak için gerçek mermi kulandı. Gece saatlerinde çok sayıda gösterici bu şekilde vuruldu. Polis ve hastane kaynaklarına göre Basra yakınlarındaysa bir gösterici ateşli silahtan kaynaklanan yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölüm 1 Ekim’den bu yana düzenlenen gösterilerde ölü sayısının 344’e çıkmasına neden oldu. Basra’da yaşayan mühendislik mezunu işsiz Ali Nasser “Öncelikle reform ve yolsuzluğun sonlanmasını istiyoruz. Ancak hükümet barış yanlısı göstericileri öldürmeye başladığı için biz de yozlaşmış yönetici sınıfını devirmeden gitmeyeceğiz.” diye konuştu.

Hükümetin yaptığı reform ve seçim sisteminde değişiklik konusunda verilen muğlak sözler yeni mezunları ve yoksul kesimi tatmin etmeye yetmedi. 23 yaşındaki tıp öğrencisi Alia “Reform sadece sözde kalıyor. 16 yıldır sözler veriliyor ama tutulmuyor. 16 yıldır soyuluyoruz” diye konuştu. Irak’ın büyük ölçüde barışçıl olan gösterileri Şiiler’in ağırlıkta olduğu yönetici sınıf için büyük sıkıntı teşkil ediyor. Şii Müslüman kesim Irak’ta Sünni diktatör Saddam Hüseyin’in 2003 yılında devrilmesinin ardından devlet kurumlarında kontrolu ele geçirdi. Çoğunluğu genç Şii olan protestocular siyasetçileri yolsuzlukla suçluyor ve IŞİD’in yenilgiye uğratılmasından sonra iki yıldır nispeten sakin bir dönem yaşamalarına rağmen Irak’ın yıllardır maruz kaldığı çatışmalar ve yaptırımlardan hala toparlanamamasından sorumlu tutuyor. Başbakan Adil Abdul Mehdi kabine toplantısında yaptığı açıklamada şiddet ve şiddet olaylarının bilançosuyla ilgili kaygılarını dile getirdi, ancak zarardan büyük ölçüde kimliği belirsiz sabotajcıları sorumlu tuttu.