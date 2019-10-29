Irak'ta baro ve işçi sendikaları konfederasyonu da protestolara katılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta baro ve işçi sendikaları konfederasyonu hükümet karşıtı protestolara katılacağını duyurdu.

Baro Başkanı Ziya es-Sadi yaptığı yazılı açıklamada, Baro Meclisi'nin Irak'taki tüm avukatlara çarşamba ile gelecek pazartesi arasındaki tüm davalara girmemeleri çağrısı yapmak konusunda karar aldığını belirtti.

Baroya bağlı avukatların oluşturduğu komisyonların, tutuklanan ve gözaltına alınan protestocuların davalarını takip edeceği belirtildi.

Öte yandan Irak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Settar Denbus Berrak da yayımladığı yazılı mesajında "Konfederasyon göstericilerin meşru taleplerini desteklediği ve onların yanında yer aldığını duyurmaktadır" ifadelerini kullandı.

Protestocuların isteklerinin konfederasyonun talepleri olduğuna dikkati çeken Berrak, bundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, yetkili makamlara taleplerin derhal yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca ülkedeki iki eğitim sendikası bugün yaptıkları açıklamalarda, "Kuzey Irak dışında ülke çapında 4 günlük grev ilan ettiklerini" duyurdu.

Bir süredir sosyal medyadan sendikalara yapılan çağrılarda aktivistler hükümetin istifaya zorlanmasını ve yolsuzluklarla suçlanan siyasi rejimin düşmesi için grev ilan edilmesini istiyordu.

