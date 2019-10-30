HABER

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'ye Karşı Siyasi İttifak

30.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Mecliste grubu bulunan iki partinin liderleri ortak açıklama yaparak “Irak halkının çıkarlarını garanti altına almak için birlikte çalışacağız” diyerek Başbakanı hedef aldıklarını ortaya koydu

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'ye Karşı Siyasi İttifak

Protestoların giderek daha da şiddetlendiği Irak’ta, mecliste grubu bulunan iki partinin liderleri Başbakan Adil Abdulmehdi’yi iktidardan indirmek için ortak çalışmayı kabul ettiği haberleri geliyor.

Reuters’ın bildirdiğine göre, meclisteki en büyük gruba liderlik eden popülist Şii lider Mukteda El Sadr, Başbakan Abdulmehdi’den erken seçim çağrısı yapmasını istedi. Başbakan tarafından isteği reddedilince El Sadr, en büyük siyasi rakibi Hadi El Amiri’den Başbakan Abdulmehdi’yi iktidardan indirmek için yardım etmesini istedi.

Sadr’ın ittifakından sonra parlamentoda ikinci en fazla sandalyeye sahip İran destekli Şii milis grubunun parlamentodaki ittifakına liderlik eden Amiri, Salı gecesi bir açıklama yayımlayarak, Başbakan Abdulmehdi’yi iktidardan indirmeye yardımcı olmayı kabul ettiğini belirtti.

Amiri açıklamasında, “Irak halkının çıkarlarını garanti altına almak ve ülkeyi halkın yararına olacak şekilde kurtarmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Abdulmehdi, Sadr ve Amiri’den hiçbirinin hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu elde edememesiyle haftalar süren siyasi krizin ardından yaklaşık bir yıl önce başbakanlık görevini devralmıştı. İki lider, koalisyon hükümetinin başına getirilecek isim olarak Abdulmehdi üzerinde anlaşmıştı.

Ancak yaklaşık iki yıldır nispeten istikrarlı bir dönem yaşayan Irak, Ekim ayı başında ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluklara tepki olarak patlak veren toplu protestolarla sarsıldı. 1 Ekim’den bu yana devam eden olaylarda en az 250 kişi hayatını kaybetti.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
30 Ekim Amerikan Basınından Özetler30 Ekim Amerikan Basınından Özetler
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg çevre ödülünü reddettiİsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg çevre ödülünü reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg çevre ödülünü reddetti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg çevre ödülünü reddetti

Haşdi Şabi'ye çağrı: ABD büyükelçiliğini işgal edin

Haşdi Şabi'ye çağrı: ABD büyükelçiliğini işgal edin

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Fransa Senatosundan skandal başörtüsü kararı

Fransa Senatosundan skandal başörtüsü kararı

Kaliforniya'daki yangın durdurulamıyor!

Kaliforniya'daki yangın durdurulamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.