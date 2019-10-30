Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'ye Karşı Siyasi İttifak

Protestoların giderek daha da şiddetlendiği Irak’ta, mecliste grubu bulunan iki partinin liderleri Başbakan Adil Abdulmehdi’yi iktidardan indirmek için ortak çalışmayı kabul ettiği haberleri geliyor.

Reuters’ın bildirdiğine göre, meclisteki en büyük gruba liderlik eden popülist Şii lider Mukteda El Sadr, Başbakan Abdulmehdi’den erken seçim çağrısı yapmasını istedi. Başbakan tarafından isteği reddedilince El Sadr, en büyük siyasi rakibi Hadi El Amiri’den Başbakan Abdulmehdi’yi iktidardan indirmek için yardım etmesini istedi.

Sadr’ın ittifakından sonra parlamentoda ikinci en fazla sandalyeye sahip İran destekli Şii milis grubunun parlamentodaki ittifakına liderlik eden Amiri, Salı gecesi bir açıklama yayımlayarak, Başbakan Abdulmehdi’yi iktidardan indirmeye yardımcı olmayı kabul ettiğini belirtti.

Amiri açıklamasında, “Irak halkının çıkarlarını garanti altına almak ve ülkeyi halkın yararına olacak şekilde kurtarmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Abdulmehdi, Sadr ve Amiri’den hiçbirinin hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu elde edememesiyle haftalar süren siyasi krizin ardından yaklaşık bir yıl önce başbakanlık görevini devralmıştı. İki lider, koalisyon hükümetinin başına getirilecek isim olarak Abdulmehdi üzerinde anlaşmıştı.

Ancak yaklaşık iki yıldır nispeten istikrarlı bir dönem yaşayan Irak, Ekim ayı başında ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluklara tepki olarak patlak veren toplu protestolarla sarsıldı. 1 Ekim’den bu yana devam eden olaylarda en az 250 kişi hayatını kaybetti.

