Irak'ta başbakanlık için Sudani'nin adının geçmesi Şii partilerin tepkisini çekti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine eski Dava Partisi Üyesi Muhammed Şiya es-Sudani'nin isminin dillendirilmesi, bazı Şii siyasi partiler arasında tepkiler ve farklı yorumları beraberinde getirdi.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa edeceğini duyuran Abdulmehdi'nin, 1 Aralık'ta Irak Meclisi'ne sunduğu istifası, düzenlenen olağanüstü oturumda kabul edildi. Irak Anayasası'na göre Meclis'in, 15 gün içinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e yeni bir isim için teklif göndermesi gerekiyordu ancak bu gece dolacak olan yasal sürede henüz açıklanan bir isim yok.

Yerel medyada, başbakanlık için, 13 Aralık'ta eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki liderliğindeki Dava Partisi'nden istifa eden eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sudani'nin ismi geçiyor. Sudani'nin, Maliki ve İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonunun ortak adayı olduğu öne sürülüyor.

Sudani'nin yeni başbakan adayı olduğu iddialarının güçlenmesinin ardından Şii siyasi partilerden tepkiler geldi. Siyasi partiler, göstericilerin talepleri arasında yer alan "yeni başbakanın bağımsız olması" şartına vurgu yaparak Sudani'nin bağımsız olmadığı mesajını veriyor.