Irak'ta "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları artıyor

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Anayasa'daki bazı maddelerin değiştirilmesi için ulusal kongre düzenleneceği" şeklindeki açıklaması, ülkede "parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş" mesajı olarak değerlendirildi.

Salih, başkent Bağdat'ta bir grup aşiret lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Irak Anayasası'nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı'nın "Anayasa'nın bazı maddelerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için kendi himayesinde bir ulusal kongre düzenleneceği" yönündeki ifadeleri, kamuoyunda daha önce başka liderler tarafından da dillendirilen "başkanlık sistemine geçiş isteği" şeklinde yorumlandı.

- Iraklı liderlerden "başkanlık sistemi" çağrısı

Salih'in açıklamasının ardından Iraklı liderlerden peş peşe "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları yapıldı.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki, yerel birkaç televizyon tarafından gerçekleştirilen ortak yayında yaptığı açıklamada, Anayasa'nın değiştirilerek parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesi çağrısında bulundu. Maliki, "Irak'a en uygun yönetim şekli artık başkanlık sistemidir. Bunun yolu da Anayasa değişikliğinden geçer." dedi.