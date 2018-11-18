Irak'ta Basra gösterilerine katılan bir aktivist daha öldürüldü

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen aktivistlerden Şeyh Visam Gravi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Basra'da temmuz ayında başlayıp yaklaşık 60 gün süren gösterileri organize eden aktivistlerden Gravi, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Gravi'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Basra'daki gösterilerde yer alan kadın aktivistlerden Suad el-Ali de 25 Eylül'de kent merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırganlar ise yakalanamamıştı. Ali'den önce de gösterilerde gönüllü doktorluk yapan Hacer Yusuf isimli bir kadın aktivist, yine silahlı kişilerce kaçırılarak öldürülmüştü.

- Basra'daki gösteriler

Basra'da temmuz ayında işsizlik ve temel hizmet eksikliği gerekçesiyle patlak veren gösteriler kısa sürede İran karşıtı eylemlere dönüşmüş ve İran'ın kentteki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Konsolosluk binasının yanı sıra İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altında yer alan grupların binaları da göstericilerin hedefi olmuştu.