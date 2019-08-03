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Irak'ta bazı emniyet yetkilileri görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

Irak'ta bazı emniyet yetkilileri görevden alındı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta gözaltındaki grubun karakolun nezarethanesinden kaçması üzerine Bağdat Genel Polis Dairesi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı emniyet yetkilileri görevden alındı.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, el-Kanat Polis Karakolu'nda uyuşturucu ticareti suçundan gözaltında bulunan grup firar etti.

Irak İçişleri Bakanı Yasin Tahir el-Yasiri de yaşananlar üzerine Bağdat Genel Polis Dairesi Başkanı, Bağdat Risafa Bölgesi ve Bab el-Şeyh polis dairesi müdürlerini görevden aldı.

Bakanın, şüphelilerin nezarethaneden nasıl kaçtığının ortaya çıkarılması için komisyon kurulması talimatı verdiği ve firarilerin yakalanması amacıyla ilgili birimleri görevlendirdiği açıklandı.

Karakoldan firar edenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat tutuklu uyuşturucu

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