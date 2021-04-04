HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’ta Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ta Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

04.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına 2 roket düştüğü belirtildi.

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına 2 roket düştüğü belirtildi. Açıklamada, can ve mal kaybına yol açılmadığı kaydedildi.
Saldırının Diyale vilayetindeki el-Docma bölgesinden gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, üste Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakların bulunduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım! 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım!
Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Vatikan İstanbul Büyükelçisi Başpiskopos yönetti! İstanbul'da Paskalya Bayramı ayini

İstanbul'da Paskalya ayini böyle kutlandı

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Silahın ateş almasını kadının çığlığı engelledi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.