Irak’ta Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına 2 roket düştüğü belirtildi. Açıklamada, can ve mal kaybına yol açılmadığı kaydedildi.

Saldırının Diyale vilayetindeki el-Docma bölgesinden gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, üste Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakların bulunduğu belirtildi.

