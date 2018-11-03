Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Babil vilayetinde Fırat ve Dicle Nehirleri'yle bazı balık çiftliklerindeki binlerce ölü balık karaya vurdu.
Ziraat Bakanlığı, balık ölümlerinin su seviyesindeki azalmadan kaynaklandığını belirtirken, Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Fırat ve Dicle Nehirleriyle bazı tarım arazilerindeki balık çiftliklerinde çok sayıda balığın ölmesinden dolayı ilgili birimlerin harekete geçtiği, yapılan araştırma sonucu hadisenin su seviyesinin azalmasıyla ilgili olmadığı ifade edildi. Bakanlık, buralardaki su seviyesinin yağmurların da etkisiyle yüksek olduğunu kaydetti.
Babil'de tatlı su balığı yetiştiricisi Hüseyin Talip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir sabah binlerce balığın ölerek su yüzüne çıktığı bir manzarayla karşılaştık ve şok olduk. Balık yetiştiricileri olarak tüm gelirimizi kaybettik ve perişan durumdayız. Balıkların ani ölümünün nedenini bilmiyoruz ama zehirlenme sonucu olduğunu ileri sürenler var." dedi.
Sosyal medyada da gündem olan olayda balık yetiştiricileri, konunun araştırılması ve benzer vakaların önüne geçilmesi için hükümete çağrı yaptı.
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