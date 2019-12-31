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  4. Irak'ta bir aktivist daha kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

Irak'ta bir aktivist daha kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 02:52 | Son Güncelleme

Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 14 aktivist silahlı saldırılar sonucu yaşamını yitirdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Ali Halid el-Hafaci isimli bir aktivist kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldü.

Zikar Polisinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, sivil araç kullanan silahlı bir grup, Zikar'ın merkezindeki En-Nasıriyye'ye bağlı Et-Tadhiye semtinde Hafaci'ye susturuculu tabancalarla ateş etti.

Yetkili, Hafaci'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, emniyet güçlerinin ise olayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

- Aktivistlere yönelik suikastler

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin başladığı ekim ayından bu yana 14 aktivistin silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü, 19'unun ise saldırılardan yaralı olarak kurtulmayı başardığı belirtildi.

Suikastlerin yanı sıra çok sayıda aktivistin ise kaçırıldığı ve işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.

Aktivistler, suikastlerin arkasında İran'a yakın Şii grupların olduğunu iddia ediyor.

- Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği ülkede geniş çaplı gösterilere neden oldu. 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Gösteriler boyunca 2 bin 700 eylemci gözaltına alınıp serbest bırakılırken, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılan 68 göstericiden 56'sının akıbeti bilinmiyor.

Bu arada, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak suikast

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