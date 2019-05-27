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Irak'ta bir Fransıza daha DEAŞ üyeliğinden idam

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyeliği suçlamasıyla dün 3 Fransa vatandaşına idam cezası veren Bağdat Ceza Mahkemesi, bugün bir Fransa vatandaşını daha idama mahkum etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu bir kişi daha idam cezasına çarptırıldı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün aynı suçlamayla 3 Fransa vatandaşına idam cezası veren Bağdat Ceza Mahkemesi, bugün bir Fransa vatandaşını daha idama mahkum etti.

AA muhabirine konuşan Iraklı hukukçu Tarık Harb, mahkemenin bu kararı terörle mücadele yasasına göre aldığını ve bir ay içinde temyize götürülebileceğini ifade etti.

İdam cezası verilen Fransa vatandaşı dördüncü kişinin de diğerleri gibi yaklaşık 4 ay önce Suriye'den Irak'a teslim edildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Fransa ırak idam

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