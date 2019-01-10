HABER

Irak'ta bir gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

Irak'ta bir gazeteci öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir gazeteci vurularak öldürüldü.

Irak Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Hatem Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alhurra TV'de foto muhabiri olarak çalışan Samr Ali Şekara'nın vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Şekara'nın cesedinin, güvenlik güçlerince başkent Bağdat'ın batısında yol kenarında bulunduğunu belirten Cabiri, gazetecinin vücudunda kurşun izleri tespit edildiğini kaydetti.

Cebiri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Irak'ta ifade özgürlüğü alanında çalışan Müstakbel Merkezi, gazeteci Şekara'nın öldürülmesini kınayarak, Başbakan Adil Abdulmehdi'yi "faillerin adalete teslim edilmesi" için harekete geçmeye çağırdı.

Samr Ali Şekara, ABD tarafından finanse edildiği bilinen, Irak merkezli Alhurra TV'de foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kemoterapinin yan etkileri süngerimsi cihazla azaltılabilirKemoterapinin yan etkileri süngerimsi cihazla azaltılabilir
Bitlis’te işçilerin zorlu kar temizliğiBitlis’te işçilerin zorlu kar temizliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alhurra TV gazeteci ırak

En Çok Okunan Haberler

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Fuat Avni'den pes dedirten savunma! 'Eşime hediye aldım ve...'

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Jandarma Komutanı gözaltına alındı!

Polis her yerde bunu yapanı arıyor! Mahalleliyi isyan ettiren olay

Polis her yerde bunu yapanı arıyor!

İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

HSK'dan son dakika kararı! 17 hakim ve savcıya FETÖ'den ihraç

İhraç edildiler! Aralarındaki isim dikkat çekti

Abdullah Gül'ün doktoru için istenen ceza belli oldu!

Abdullah Gül'ün doktoru için istenen ceza belli oldu!

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.