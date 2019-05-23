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Irak’ta bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:05 | Son Güncelleme

Enbar vilayetinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ENBAR (AA) - Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Enbar Polis Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed Dileymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde bulunan kentin Kaim bölgesinde bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.

Dileymi, saldırıda biri Irak Hizbullah milis gücü üyesi 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

DEAŞ Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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ırak saldırı

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