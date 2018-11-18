HABER

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 18:31 | Son Güncelleme

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

TİKRİT (AA) - Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü aracın patlatıldığını ifade etti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirten Cuburi, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cuburi, saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen, örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Marmaris'te rüzgarla dans ettilerMarmaris'te rüzgarla dans ettiler
Engelli gencin ayakkabı sevinciEngelli gencin ayakkabı sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak'ta bombalı saldırı Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro istasyonu kapatıldı

Zeytinburnu Metro istasyonu kapatıldı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.