Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

TİKRİT (AA) - Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü aracın patlatıldığını ifade etti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirten Cuburi, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Cuburi, saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen, örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

