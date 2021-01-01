Irak’ta bombalı saldırı: 3 ölü

Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker de ağır yaralandı.

Irak’ta güvenlik kaynaklarına göre, Kerkük’ün güneyindeki Dakuk’ta bulunan Iraklı askerlere bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i subay 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği, geniş çaplı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ militanlarının Kerkük’ün güneybatısında sürekli saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

