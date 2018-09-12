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Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 32 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 32 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Salahaddin Tikrit

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