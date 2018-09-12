Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 32 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.
Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum