BAĞDAT (AA) - Irak'ta Meclis Başkanı ve iki yardımcısının seçilmesine rağmen hükümeti kuracak büyük meclis grubunun belirlenmesi konusundaki belirsizlik sürüyor.

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır grubunun başını çektiği Reform ve İmar Koalisyonu ile Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti grubunun yer aldığı Bina Koalisyonu kendilerini hükümeti kuracak meclisin en büyük grubu ilan etmişti.

Her iki grup da halen kendilerinin meclisin en büyük birleşimi olduklarını iddia ederken, Irak Meclisi ise düzenlenen oturumlarda hükümeti kuracak büyük grubun hangi taraf olduğuna karar vermedi.

Sairun Milletvekili Raid Fehmi, meclisin en büyük grubu konusunda devam eden tartışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanı seçilmeden önce oturumları yöneten en yaşlı üyenin meclisin en büyük grubuna karar verme yetkisi yoktu. Anayasa Mahkemesinin bunu çözmesi gerekiyordu. Şimdi ise yeni Meclis Başkanının konuyu çözüme kavuşturması gerekiyor. Çözüm önümüzdeki günlerde belli olacak." dedi.