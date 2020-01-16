HABER
  4. Irak'ta caminin yıkılması için fetva veren sözde DEAŞ müftüsü yakalandı

Irak'ta caminin yıkılması için fetva veren sözde DEAŞ müftüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Irak'ta caminin yıkılması için fetva veren sözde DEAŞ müftüsü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde 6 yıl önce Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için fetva veren terör örgütü DEAŞ mensubu sözde müftü, yakalandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki polis güçlerince düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en-Numa'nın kentin doğu yakasındaki Mansur Mahallesi'nde yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Abdulbari'nin DEAŞ'ın kenti elinde tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul'daki Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te fetva çıkardığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, bir dizi operasyon neticesinde, Aralık 2017'de DEAŞ'ın işgalindeki tüm bölgeleri geri almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldüOrdu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Türkiye ve Suriye istihbaratlarının üst düzey görüşmesi ne anlama geliyor?Türkiye ve Suriye istihbaratlarının üst düzey görüşmesi ne anlama geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Yarıyıl tatilinde yola çıkacaklar dikkat!

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.