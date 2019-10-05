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Irak'ta can kaybı artıyor

05.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Irak'ta işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine tepki olarak başlayan gösterilerde ölenlerin sayısı 73'e çıktı.

Meclisteki en büyük koalisyonun lideri Mukteda es Sadr erken seçim çağrısı yaptı.Irak'ta Cuma günü de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Ölü sayısıyla ilgili bilgi veren Irak İnsan Hakları Komisyonu 3 binden fazla da yaralı olduğunu açıkladı. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine tepki olarak ülkenin pek çok kentinde başlayan kitlesel gösterilerde şu ana kadar 540 kişi gözaltına alındı.

Sadr'dan erken seçim çağrısı

Meclisteki en büyük bloğun lideri olan Şii din adamı Mukteda Es Sadr yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümeti istifaya ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde erken seçime gitmeye çağırdı. Sadr, Iraklıların kanının akması karşısında "sessiz kalmayacaklarını" savundu. Sadr'dan önce açıklama yapan Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani iki tarafı da "çok geç olmadan geri çekilmeye" çağırmıştı. Şii liderlerden arka arkaya gelen açıklamalar Başbakan Adil Abdulmehdi'yi zor durumda bırakabilir. Hükümet üzerinde de etkili olan Sistani, ülkedeki Şii toplumunun izleyeceği siyaset konusunda son karar verici olarak görülüyor.

Eski başbakan ve Meclis'teki Nasr Koalisyonu lideri Haydar İbadi de olayların önüne geçmek için erken seçime gidilmesini istedi.

Göstericilere ateş açıldı

Bağdat'taki gösterilerde güvenlik güçlerine ateşle müdahale ettiği, kimi göstericilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu iddia ediliyor. Cuma günü başkent Bağdat'taki gösterileri takip eden AFP muhabiri kentin pek çok bölgesinde sıklıkla otomatik silah sesi duyulduğunu bildirdi.

AP'nin görgü tanıklarına ve sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre güvenlik güçleri kentin merkezindeki Tahrir Meydanı'na ulaşmaya çalışan göstericilere doğrudan ateş açtı. Başından vurulan iki kişinin burada can verdiği bildirildi. Güvenlik kaynakları ise keskin nişancı ateşinde iki polis ile iki göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Ajan değiliz"

Güvenlik güçlerinin olayların arkasında "saldırgan göstericiler" olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösteren protestocular "ajan değiliz" sloganları attı. AFP'ye konuşan bir gösterici, hükümet devrilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Bağdat'ta Salı günü yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle başlayan protestolar, daha sonra Şii nüfusun yoğunlukta olduğu güney kentlerine de yayılmıştı.

AFP, AP, rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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