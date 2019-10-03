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Irak'ta Çatışmaya Dönüşen Protestoların Ardından Sokağa Çıkma Yasağı

03.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

Bağdat’ta üç gündür devam eden protestolarda güvenlik güçleri göstericilere biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti, en az 18 kişi hayatını kaybetti 

Irak'ta Çatışmaya Dönüşen Protestoların Ardından Sokağa Çıkma Yasağı

Irak’ta başkent Bağdat’ta üç gündür devam eden protestolarda güvenlik güçleri göstericilere biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlercesinin yaralandığı belirtilirken, yetkililer Perşembe günü itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İşsizlikten, kamu hizmetlerinin yetersizliğinden ve yolsuzluklardan şikayetçi olan binlerce Iraklı Salı gününden bu yana başkent sokaklarında hükümeti protesto ediyor.

Gösteriler geçen yıl hükümeti kuran Abdul Mehdi’ye yönelik ilk büyük çaplı muhalif hareket olarak değerlendiriliyor.

Hükümet yetkilileri gösteriler sırasında polis ve halk arasında çatışma çıkmasından kalabalık arasındaki ‘isyancılarıları’ sorumlu tutarken, emniyet güçlerinin barışçıl eylemcileri korumaya çalıştıklarını savundu.

Iraklılar’ın büyük bir bölümü, yıllardır devam eden mezhep çatışmalarının ve IŞİD’e yönelik mücadelenin ardından ülke ekonomisinin düzelmemesinden yolsuzluğa bulaşan yetkilileri sorumlu tutuyor.

Irak Başbakanı Mehdi haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada eğitimli Iraklılar’a iş vaadinde bulundu. Mehdi ayrıca yabancı yatırımcılara çalışanlarının yüzde 50’sinin Iraklılar’dan oluşması şartının koşulması için kamu birimlerine talimat verdi.

Öte yandan, üç gündür devam eden ve aralarında bir polisinde olduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda yükselen şiddet eylemleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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