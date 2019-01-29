Irak’ta çifte patlamada 6 polis öldü

Irak’ın Selahattin kentine bağlı Şırgat ilçesinde yol kenarına yerleştirilen 2 bombanın infilak etmesi sonucu 6 polisin öldüğü, 11 polisin de yaralandığı belirtildi.
Irak’ın Selahattin kentine bağlı Şırgat’ta yol kenarına yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu 6 polis hayatını kaybetti, 11 polis de yaralandı.
Yaralı polislerin bölgedeki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve güvenlik ekibinin sevk edildiği ve olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.
CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum