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  4. Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri’ne atan kadın iki kez idam cezasına çarpıtıldı

Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri’ne atan kadın iki kez idam cezasına çarpıtıldı

18.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri’ne atarak ölmelerine neden olan anne, iki kez idam cezasına çarptırıldı.Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ekim 2020’de 2 çocuğunu Dicle Nehri’ne atarak öldüren cani annenin yargılandığı davada karar çıktı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri’ne atarak ölmelerine neden olan anne, iki kez idam cezasına çarptırıldı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ekim 2020’de 2 çocuğunu Dicle Nehri’ne atarak öldüren cani annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneyi kasten öldürme suçundan iki kez idam cezasına çarptırdı.
Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü’nden Dicle Nehri’ne atmıştı. Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.

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