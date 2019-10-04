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Irak'ta Cuma Sabahı Da Olaylarla Başladı

04.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Irak’ta günlerdir süren eylemler devam ediyor. Gözlerin Cuma namazı sonrasına çevrildiği bugün sabah saatlerinde de güvenlik güçleri protestocuların üzerine ateş açtı

Irak'ta Cuma Sabahı Da Olaylarla Başladı

Irak’ta günlerdir süren eylemler devam ediyor. Gözlerin Cuma namazı sonrasına çevrildiği bugün sabah saatlerinde de güvenlik güçleri protestocuların üzerine ateş açtı.

Protestocular eylemlerin dördüncü gününde de işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzlukları protesto etmeyi sürdürüyorlar.

Agence France Press muhabiri, polisin doğrudan göstericilerin üzerine ateş açtıklarını bildirdi. Bu son müdahalede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor. Ancak şu ana kadarki müdahalelerde en az 33 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Dün televizyondan halka seslenen Irak Başbakanı Abdül Mehdi, protestocuların haklı taleplerini duyduklarını ve artık evlerine dönmelerini istemişti.

Mehdi, aralarında sokağa çıkma yasağının da bulunduğu alınan güvenlik önlemlerinin zorlu olduğunu ama bu acı ilacı içmek zorunda olduklarını ifade etti.

Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için tazyiklü su ve biber gazı kullanıyor ancak zaman zaman da gerçek mermilerle ateş açıyorlar. Hayatını kaybedenlerin yanısıra gösteriler nedeniyle şu ana kadar bir polis memuru ve yüzlerce protestocu da yaralandı.

Hükümet aynı zamanda protestocuların organize olmasını önlemek adına internet de kesiyor.

Irak parlamentosu da şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Iraklılar, özellikle kamu çalışanları ve siyasetçileri yolsuzluğa bulaşmış olmakla suçluyorlar. Ülkede gençler arasında yüzde 25’I aşan işsizlikle ilgili olarak da hükümet son olarak aldığı bir kararla Irak’ta iş yapan firmaların çalıştırabilecekleri yabancı personel sayısına kısıtlama getirme kararı aldı. Buna göre Irak’ya iş yapan yabancı firmalar ancak çalışanlarının yarısını Iraklı olmayan personelden seçebilecek.

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