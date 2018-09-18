HABER

Irak'ta, Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

IRAK'ta, Saddam rejiminin çökmesinden sonra Kürtlere verilen Irak Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'ta, Saddam rejiminin çökmesinden sonra Kürtlere verilen Irak Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden sonra tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kürt partileri IKDP ve IKYB arasında şimdiye kadar bir uzlaşmaya varılamazken, daha önce Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Şii Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, bugün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanının seçildiği IKYB'de, bir isim üzerinde anlaşma sağlanmazken, IKDP ise, Cumhurbaşkanlığı makamının kendi hakları olduğunu ve bu kez IKDP'den birinin Cumhurbaşkanı olmasını istediklerini açıkladı.
Irak'ta, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden aylar geçerken, şimdiye kadar sadece Parlamento başkanının seçimi yapıldı. Saddam rejiminin çökmesinden sonra Irak'ta Başbakanlık Şiilere, Meclis Başkanlığı Sünni Araplara ve Cumhurbaşkanlığı makamı ise Kürtlere verildi. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (IKYB) Celal Talabani ve Fuat Masum'un Cumhurbaşkanı olarak görev yapmasından sonra gözler IKYB'ye çevrilirken, söz konusu partinin şimdiye kadar bir aday ismi üzerinde anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. IKYB'de, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Berham Salih, Mele Bahtiyar ve Latif Reşid'in adı geçerken, IKYB'nin Cumhurbaşkanlığı adayının Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ile yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini belirtiliyor.
HERO TALABİNİ: UMHURBAŞKANI KOLTUĞU IKYB'DE OLMALI
Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi ve IKYB Polit büro üyesi Hero Talabani, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kürt siyasi taraflarından Bağdat'ta birlik olmalarını isteyerek, Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğunun IKYB'de olmasının kendisi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Hero Talabani, Cumhurbaşkanının IKYB'den olması için IKDP ile anlaşma yapılması gerektiğini belirterek, "IKYB'nin, Irak Cumhurbaşkanlığı için tecrübeli ve Mam Celal'in yolundan ayrılmayan birisini göstermesi gerekiyor" demişti.
AMİRİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Irak'ta, daha önce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Şii Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri, bugün yaptığı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanlığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Amiri, "Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın belirlenmesi için hızlı davranılmalı. Siyasi partilerin rızasını alan Irak'ın başbakanı olacak" dedi.
IKDP: CUMHURBAŞKANLIĞI IKDP'NİN HAKKI
Mesut Barzani'nin lideri olduğu ve Mayıs ayındaki Irak genel seçimlerinde 25 sandalye kazanan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ise, Cumhurbaşkanlığı makamının IKDP'nin hakkı olduğunu açıkladı. Partisinin resmi internet sitesine konuşan IKDP yetkilisi Ali Hüseyin, 12 Mayıs'ta gerçekleşen Irak parlamento seçimlerinde parti olarak hem Kürt bölgesinde hem de Irak'ta birinci oldukları için Irak Cumhurbaşkanlığı'nın IKDP'nin hakkı olduğunu söyledi. Hüseyin, "Irak Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlerde olacak. Bağdat'ta çoğu kez bizim hakkımız olan birçok makamı diğer Kürt partilerine bıraktık. Ancak hem Irak, hem Kürt bölgesinde koşullar değişti. Ayrıca IKDP, parti olarak hem Kürt bölgesinde hem Irak'ta birinci parti oldu. Bundan dolayı bu makam IKDP'nin hakkıdır. Irak Cumhurbaşkanlığı adayımızı birkaç gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
İznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldıİznik Gölü’ne 500 bin yavru sazan bırakıldı
İsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırıİsrail polisinden Mescid-i Aksa korumalarına ve cemaate saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.