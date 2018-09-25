BAĞDAT (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin, eşinin Yahudi asıllı olduğu iddialarına yanıt vererek, hanımının Yahudi değil, Hristiyan olduğunu söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğeni Hiva Talabani'nin, "KDP Cumhurbaşkanı adayının eşi Yahudi'dir." açıklamasına karşılık, Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen Hüseyin, "Kur'an'ı Kerim, tüm dinlere saygı duyulmasını emrediyor. Ben de tüm dinlere karşı saygı duyarım. Eşim Avrupalı Hristiyan bir ailenin kızıdır." dedi.

Kürt partilerin neden ortak bir aday çıkarmadığı konusuna da değinen Hüseyin, "Irak parlamentosundaki Kürt milletvekilleri tek bir aday üzerinde anlaşırsa bizde buna uyarız. Ancak demokrasi gereği her parti kendi adayını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandumuna destek verdiğinin hatırlatılması üzerine, referandumun anayasal bir hak olduğunu savunarak, "Bu ve diğer askıdaki tüm sorunları sadece Bağdat ile çözüme kavuşturabileceğimizi söyledik. Bu tutumumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.