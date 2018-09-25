BAĞDAT (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin, eşinin Yahudi asıllı olduğu iddialarına yanıt vererek, hanımının Yahudi değil, Hristiyan olduğunu söyledi.
Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğeni Hiva Talabani'nin, "KDP Cumhurbaşkanı adayının eşi Yahudi'dir." açıklamasına karşılık, Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen Hüseyin, "Kur'an'ı Kerim, tüm dinlere saygı duyulmasını emrediyor. Ben de tüm dinlere karşı saygı duyarım. Eşim Avrupalı Hristiyan bir ailenin kızıdır." dedi.
Kürt partilerin neden ortak bir aday çıkarmadığı konusuna da değinen Hüseyin, "Irak parlamentosundaki Kürt milletvekilleri tek bir aday üzerinde anlaşırsa bizde buna uyarız. Ancak demokrasi gereği her parti kendi adayını gösterdi." ifadelerini kullandı.
Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandumuna destek verdiğinin hatırlatılması üzerine, referandumun anayasal bir hak olduğunu savunarak, "Bu ve diğer askıdaki tüm sorunları sadece Bağdat ile çözüme kavuşturabileceğimizi söyledik. Bu tutumumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) İstihbarat Müdürü Lahor Şeyh Cengi'nin erkek kardeşi Hiva Talabani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "KDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin'in eşi Yahudi'dir. Hüseyin, Cumhurbaşkanı seçilirse, eşi Irak tarihinde ilk Yahudi First Lady olacak. Iraklılar buna hazır mı?" ifadelerini kullanmıştı.
Talabani'nin bu mesajı, Irak'ta tartışmalara neden oldu.
- Kürtler arasında cumhurbaşkanı anlaşmazlığı
Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.
KDP, cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istiyor.
Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.
Irak meclisi, bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimini belirsiz bir tarihe erteledi.
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