Tartışmaların odağında bulunan KDP'li Cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Bunun üzerine Irak'taki yerel televizyon kanalına açıklamalarda bulunan KDP'li yetkili Rinas Cenno, Fuad Hüseyin'in eşinin Yahudi asıllı değil, Hollandalı Hristiyan olduğunu kaydetti.

KYB'li yetkili Abdullah Hisani'de yerel bir televizyon kanalı programında, Hüseyin'in eşinin Yahudi olduğunu iddia ederek, "Irak anayasası buna nasıl izin verecek." dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) İstihbarat Müdürü Lahor Şeyh Cengi'nin erkek kardeşi Hiva Talabani, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "KDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin'in eşi Yahudidir. Hüseyin, Cumhurbaşkanı seçilirse, eşi Irak tarihinde ilk Yahudi First Lady olacak. Iraklılar buna hazır mı?" ifadelerini kullandı.

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin'in eşinin Yahudi olduğu iddiası tartışmalara neden oldu.

Barzani'nin sağ kolu olarak bilinen ve Şii Kürt (Feyli) olan Hüseyin, Ekim 2017'ye kadar IKBY Başkanlık Divanı Başkanı görevini yürütüyordu.

KBY'nin geçen hafta Berhem Salih’i cumhurbaşkanı adayı olarak duyurmasının ardından KDP de kendi adayını çıkaracağını belirtmişti.

- Kürtler arasında cumhurbaşkanı anlaşmazlığı

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.

KDP, cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istiyor.

Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

Irak meclisi, 25 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimini belirsiz bir tarihe ertelemişti.

