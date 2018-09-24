Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) cumhurbaşkanı adayının, Ekim 2017'ye kadar Başkanlık Divanı Başkanı olarak görev yapan Fuad Hüseyin olacağı bildirildi.

KDP yetkililerinden alınan bilgiye göre, parti başkanlığı, cumhurbaşkanlığı için Fuad Hüseyin'i aday göstermeye karar verdi. Partiden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Hüseyin'in isminin daha sonra parlamentoya sunulacağı ifade edildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KBY) geçen hafta Berham Salih’i cumhurbaşkanı adayı olarak duyurmasının ardından KDP de kendi adayını çıkaracağını belirtmişti.

Irak'ta Cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu ancak, Mesud Barzani liderliğindeki KDP'nin 12 Mayıs genel seçimlerinden bu yana cumhurbaşkanlığına "göz diktiği" biliniyor.

KDP, cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istiyor.

Irak Meclisi, 25 Eylül'de yapılacak oturumda yeni cumhurbaşkanını seçecek. Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

