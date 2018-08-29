Irak'ta DEAŞ mensubu 3 kişi idam cezasına çarptırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak mahkemesi, terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişiye, sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terör saldırıları gerçekleştirdikleri gerekçesiyle idam cezası verdi.
Irak Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Abussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Enbar Ceza Mahkemesi'nin, güvenlik güçlerine saldırı ve sivilleri öldürme suçlarını kabul eden 3 DEAŞ mensubunu idam cezasına çarptırdığını belirtti.
Bayraktar, tutukluların terörle mücadele yasası uyarınca idam cezası aldığını, kararın 30 gün içerisinde de Temyiz Mahkemesi'ne götürülebileceğini kaydetti.
Dünya genelindeki idam cezalarını yakından takip eden ABD merkezli Cornell Center'in verilerine göre, Irak'ta son 8 ayda genellikle "terör, adam kaçırma ve öldürme" suçlarına karışan 29 kişi idam edildi.
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