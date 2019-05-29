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Irak’ta DEAŞ operasyonu: 24 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda son 24 saat içerisinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Irak Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusuna bağlı Özel Kuvvetlerin Musul kentinde düzenlediği operasyonda 14, Kerkük - Selahattin illeri arasında yer alan Allas bölgesinde ise 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda son 24 saat içerisinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Irak Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusuna bağlı Özel Kuvvetlerin Musul kentinde düzenlediği operasyonda 14, Kerkük - Selahattin illeri arasında yer alan Allas bölgesinde ise 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Özel Kuvvetlerin kentin batısında yer alan Hadar bölgesi yakınlarında düzenlenen operasyonda aralarında canlı bomba olmak üzere 14 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada koalisyon uçaklarının operasyona havadan destek verdiği kaydedildi.
Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 24 teröristten 10’unun Kerkük - Selahattin illeri arasında yer alan Allas bölgesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Irak savaş uçaklarının söz konusu bölgede bulunan terör örgütü DEAŞ’a ait sığınakları bombalaması sonucunda 10 teröristin öldürüldüğü ve iki aracın da imha edildiğini söyledi.
Haziran 2014’te Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ, 2017 yılının sonunda ülkeden çıkarılmasına rağmen halen Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde saldırı düzenliyor.

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