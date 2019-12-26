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  4. Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü

Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:56 | Son Güncelleme

Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü

KERKÜK / SALAHADDİN - (AA) - Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki kırsal bölgede DEAŞ'lı teröristlerce kaçırılan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Kamil, söz konusu kişilerin bölgede çiftçilik yapan siviller olduğunu belirtti.

Öte yandan Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki ise vilayete bağlı Alem İlçesinde sahte kontrol noktası oluşturan DEAŞ unsurlarının 3 araca silahlı saldırı düzenlediğini kaydetti.

Ateş açılan araçların sivillere ait olduğunu aktaran Taki, saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük Salahaddin saldırı

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